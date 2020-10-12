退撫基金 明年收益目標4.05％

銓敘部長、公務人員退撫基金管理委員會主委周志宏12日指出，退撫基金2020年截至8月整體投資運用的收益數為147億8,200萬元，期間收益率為2.53％，基金運用明年度收益目標為4.05％。另軍公教人員退撫基金提撥費率，自2021年元旦起，每年調升1％，從現行12％分三年提高到15％。

立法院昨天邀請考試院秘書長劉建忻、銓敘部長周志宏等列席報告業務並備質詢。銓敘部表示，已依《公務人員退休資遣撫卹法》第93條規定，針對2023年7月1日以後初任公務人員者，研擬退撫新制，預訂明年7月送考試院會通過，9月送請立法院審議。

周志宏指出，公務員退撫基金至今年8月，參加人數66萬6,930人。累計繳費數達1兆2,471億3,600萬元，累計給付數為9,220億1,400萬元，給付數占收繳數比率已達73.93％。

若加計基金的運用收益2,944億7,300萬元，則基金總收入為1兆5,416億900萬元，給付數占總收入比率為59.81％。截至8月累計運用收益數為2,944億7,300萬元，整體投資運用收益數為147億8,200萬元，期間收益率為2.53％。

周志宏說，面對後疫情時代諸多不確定因素，基金管理會將持續關注國際經濟金融情勢變化，在可承受風險範圍內，選擇具投資價值的標的及相對有利時點，適時調整資產組合，增進基金運用效益。

明年基金運用組合與收益目標，周志宏說，審慎評估國內外經濟金融情勢與市場風險等因素後擬訂，將各運用項目預定收益率，依各運用項目配置比例加權平均後，核算出4.05％年度基金運用收益目標。

官員表示，明年資產配置股票類的資本利得占53.4％、固定收益占39.5％、另類占7.1％。至於國內外配置，國內占50.8％、國外占49.2％。