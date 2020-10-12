無形資產範圍擴大 增營業秘密

企業利多來了！經濟部預告修正企併法，將擴大無形資產範圍。KPMG安侯建業會計師陳志愷12日表示，目前企業最需要的營業祕密也在其中，像是非專利的專門技術、行銷權、客戶契約等，公司在併購之餘，未來有望再節稅。

經濟部日前預告「企業併購法部分條文修正草案」，為近五年最大修正規模。根據草案，經濟部研擬將積體電路的電路布局權、植物品種權、漁業權、礦業權、水權、營業秘密及電腦軟體等七項列入「無形資產」範圍，未來企業併購後可分年攤提，有效抵減稅負。

企業在相互併購後，若有溢價情況可認定為無形資產商譽。據我國稅法規定，無形資產包括營業權、商標權、著作權、專利權及各種特許權等，但各項標準不同，營業權攤提年限為十年，著作權則為15年，而商標、專利權等則是按照法定年數。

陳志愷指出，財政部針對《企業併購法》無形資產僅限可辨認性、具經濟效益、有明確財產價值等原則，商標、專利權等在稅法上明訂為「法定年數」，因此若一項專利無法申請到專利權，自然就沒有法定年數可做為計算依據，企業自然也不能攤提。

一旦經濟部修法通過，陳志愷說，對一般企業而言，受惠最大的莫過於營業祕密，因企業在併購公司時，除了考量專利、人才、設備等，還有一些非專利技術與通路權益，未來併購後也能多抵一些稅負，惟企業應留存營業秘密相關併購契約、各項證明文件備查。

除經濟部要放寬無形資產範圍外，會計師、律師、記帳士、記帳及報稅代理人等四大公會也提出建言，盼財政部成立無形資產專責小組，導入外部專家如估價師，強化無形資事實認定的客觀性，減少稅務人員負擔，還有擴大所得稅法營業權範圍如增列企業購買客戶名單、經銷關係及行銷權等，整體建言也和經濟部修法方向一致。