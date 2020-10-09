房東逃漏稅 可附五大文件檢舉

國稅局指出，過去我國房東多半未申報租賃所得、涉及逃漏稅，甚至以提高房租為由阻擾房客遷入戶籍或申請租屋補貼。面對惡房東，官員建議，房客可檢附租屋地點、姓名、房東逃漏稅年度、租賃契約、匯款證明等五大文件給國稅局，稅務人員將立案處理。

近年來政府採取輕稅簡政措施，像是2018年所得稅改調降個人稅率、提高扣除額，有效減輕個人稅負擔，但受疫情影響，如今財源捉襟見肘，財政部看準地下經濟規模龐大、近三成GDP、上看4兆元，透過對地下經濟課稅、把失去的稅基找回來彌補稅收，國稅局表示，長期逃漏稅的房東就是首要目標。

官員指出，房東申報租賃所得、依照所得稅法可適用優惠比率，其收入有47％可列為成本費用、免繳稅，只有53％收入要計為所得，若適用20％綜所稅率，實質稅率也才10.6％（53％*20％）。

然而，仍有很多不肖房東逃漏租賃所得，除了房東自己隱匿未報稅以外，也以提高房租為由、不讓房客設戶籍或列舉房租支出與租屋補貼，導致房客損失節稅權益。

為了鼓勵民眾檢舉逃漏稅，國稅局以熱心服務為導向，只要是民眾檢舉案件成案、稅務人員都會做專案處理。

但過去民眾檢舉房東逃漏稅多半是依照網路、報章雜誌等資訊，國稅局坦言，如果只是媒體批露內容，也未在期限內補足或提供具體證據，檢舉案件就無法成案。

按照「各級稽徵機關處理違章漏稅及檢舉案件作業要點」規定，檢舉逃漏稅必須檢附具體可供偵查事證，必須檢附檢舉人與房東姓名住址、租賃房屋地點、租賃契約、房客的匯款證明或現金簽收條。

官員也建議，如果能額外附上同一房東出租的房屋資料，讓類似案件合併補稅、可大幅提高稽徵效率並達到檢舉目的。此外，若涉及房客與房東的民事糾紛情況，共同受害的房客們一同申告、也能及早解決訴訟問題。