開曼 脫離歐盟稅務黑名單

資誠（PwC）會計師事務所7日指出，歐盟理事會已決議將安哥拉和巴貝多加入稅務不合作黑名單，同時歐盟也宣布將開曼群島、阿曼等地區從黑名單中排除。

KPMG安侯建業稅務投資部執行副總林棠妮表示，台商常用的開曼群島、BVI及百慕達三地皆從稅務不合作黑名單中脫身，若台商有歐盟股東或交易對象可免於制裁。

KPMG稅務投資部協理任之恒則說，過去台商多半在開曼地區設置公司再回台以KY股上市，在歐盟強制要求低稅負地區採取經濟實質規範後，部分台商客戶評估移轉訂價稅負差異後仍留在當地，但是把原本公司轉為純控股公司、純收股利；部分台商則選擇直接撤出低稅負地區回台或遷冊至他國。

另資誠全球稅務服務會計師曾博昇表示，雖然開曼成功脫離稅務不合作黑名單，但台商經常使用的免稅天堂地區如薩摩亞、賽席爾、巴貝多仍列在黑名單內。他強調，若台商境外公司仍在黑名單內，只要有歐盟股東或投資子公司，在分配股利時，可能會遭受懲罰性扣繳稅款，股東所獲配股利可能會落入受控外國公司（CFC）範圍，依照當地稅制課稅。

目前歐盟稅務不合作黑名單包括美屬薩摩亞、安哥拉、巴貝多、斐濟、關島、帛琉，巴拿馬、薩摩亞、塞席爾、特立尼達、多巴哥、美屬維京群島和瓦努阿圖。

歐盟自2021年1月1日起要求成員國針對黑名單國家採取四大裁罰，每國至少要實施一種裁罰方式，包括支付黑名單地區款項適用懲罰性扣繳稅率（如法國為75％）、獲配黑名單地區公司股利必須強制課稅、支付黑名單地區的權利金與費用不能認列抵稅等，還有歐盟企業若持有黑名單地區公司股權，應適用受控外國公司（CFC）規定，比照歐盟國家稅制課稅。

曾博昇指出，台商若有公司在黑名單地區，除要留意歐盟裁罰以外，還要小心揭露與審查規定，歐盟金融機構將提高黑名單地區資金審查要求，甚至會關閉高風險帳戶。