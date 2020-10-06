勞退舊制企業結清 餘額要課稅

近年來戰後嬰兒潮上班族面臨退休階段，不少人皆適用勞退舊制，根據勞動部統計，近五年企業勞退舊制專戶已撥發近4千億元給勞工。惟國稅局指出，如果適用舊制勞工全數退休，企業勞退專戶尚有餘額，應在隔年申報營利事業所得稅時列為「其他所得」項目，以免遭補稅裁罰。

勞退舊制為企業依規定按月提撥勞工退休準備金，存入公司「勞工退休準備金監督委員會專戶」，企業每年可將當年度提撥費用列為支出、抵減稅負。

而勞退新制於2005年7月上路，勞工可選擇自行提撥6％至個人專戶，不因勞工轉換工作或企業倒閉、資遣影響，專戶所有權屬勞工而非企業，個人自願提繳部分，可自當年度個人綜合所得總額中全數扣除。

根據勞動部統計，截至2019年底，我國有9.4萬家企業提存勞退舊制專戶，近五年來提存家數約減少24％；去年底提存企業員工數約292萬人、近五年約下降10％，顯見適用勞退舊制勞工因屆齡退休，提存企業家數與員工數持續減少。

國稅局指出，退休金規模龐大，部分公司專戶現有金額可能無法支應，勞動部也設置勞退舊制足額提撥制度，若企業的勞退舊制專戶無法支應明年預估勞工退休金額時，公司須依勞基法第56條規定提撥款項到專戶，而該筆費用可列為支出抵稅。若勞工正式退休或遭到公司資遣，公司給付勞工費用必須先從專戶扣除。

官員表示，若是適用舊制勞工全數退休，企業勞退舊制專戶在結清時仍然有剩餘額度，因公司已經不用支應這些錢、並無實際支出，因此企業在報稅時要將該筆餘額記為其他所得課稅、同樣適用營所稅率20％。

舉例若A公司在2018年底結清舊制勞工退休準備金專戶，尚有100萬元剩餘款，隔年報稅就要列為所得繳稅20萬元（100萬*20％）。不過若A公司尚未結清，且隔年應給付的退休金為500萬元，A必須另行提撥400萬元補足其帳戶，申報時可將400萬元列為支出抵稅。