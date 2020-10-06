快見底 觀光發展基金21年首度舉債

觀光局6日證實，受到新冠疫情衝擊，國際觀光客人數大減，衝擊機場服務費收入，觀光發展基金因此縮水，更因國旅補助、紓困不斷，今年底只能勉強保住「億元」水位，明年幾乎見底，正展開精算，預估到2024年底之前，都得靠舉債及國庫撥補支撐，這是該基金成立21年來首度舉債。

據觀光局統計，今年前八月國際旅客僅129.2萬人次，年減幅度達84％。翻開觀光發展基金會計月報，截至去年12月帳上現金、定存（流動金融資產）還有113.6億元。

基金主要收入來自國際旅客離境繳交500元機場服務費，觀光發展基金、桃機公司各分250元。國際旅客減少這筆主要收入劇減，觀光發展基金今年前八月少收30億元。

觀光局表示，截至8月止獲得政院紓困預算挹注80.9億元，但也因紓困、國旅等大量補助，前八月花了73.4億，總計8月基金較去年大減七成，只剩65.8億。觀光局甚至預估，到今年底只能勉強保住「億元」水位的「手頭錢」，拿來周轉之用，明年真的沒錢了。

立法院交通委員會上周也為此通過召委陳歐珀所提臨時提案，要求交部爭取行政院比照以往觀光發展基金成立初期，部分經費由國庫撥補模式，而推動「Tourisn2025－台灣觀光邁向2025方案」經費，採國庫撥補，且國庫撥補以前，可先用舉債支應，達觀光立國目標。觀光局昨也證實著手準備舉債作業。

觀光局表示，由於觀光局沒有資產可抵押，將透過提報「Tourisn2025」計畫、吸引國際客來台，進而賺取機場服務費方式爭取，因此已向政院提出這項五年計畫，明年起實施，待政院核定後，觀光局將盡快提交舉債計畫，送公共債務審計委員會。

觀光局也透露，考量國際疫苗研發進度、各國觀光環境等情勢，國際觀光市場可能要到2024年之後才會恢復，意即未來四到五年時間，觀光發展基金收入除了國庫撥補之外，都得靠舉債支撐財務運作，因此正在精算所需金額。