大廈停車場對外收費 應課營業稅

國稅局6日指出，公寓大廈停車場若為管理委員會營運，由管委會向各屋主收取費用，只要未對外營業，則免課營業稅。但大樓停車場若對外營業，必須依法辦理營業稅籍登記並課徵營業稅。

此外，若管委會將公寓大廈停車場外包給其他廠商，該企業向住戶收取每月停車位清潔管理費及訪客停車費，同樣屬於銷售勞務，必須登記稅籍並課徵營業稅。

官員指出，公寓大廈管理委員會為住戶自主投票選出，屬於住戶代表人，根據公寓大廈管理條例規定，大樓住戶對於自身財產可自由使用、收益、處分，並排除他人干涉。換言之，住戶對於自己車位有處分與使用權益，大樓停車場若由管委會管理，只要未開放對外營業，仍屬於住戶處分自身財產，自然不會涉及到銷售行為、免課營業稅。

不過，若大廈管委會主張把閒置車位租給外部人員並收費，像是按次、計時收費或定期出租車位，則屬於對外營業收費，依照營業稅法規定，若境內有銷售貨物或勞務，管委會在對外營業的停車場收入，必須依法辦理稅籍登記並課徵營業稅，至於對住戶收取管理費部分則免課營業稅。

而部分大廈管委會選擇把停車場直接承租給外包商營運，官員表示，外包商不管是對外收訪客停車費或是對住戶收取清潔管理費，統統都屬於銷售勞務範圍，必須登記稅籍並報繳營業稅。

官員指出，依照我國1987年函釋，只要私人停車場對外營業，則屬於營業稅的銷售勞務範圍，自然要課營業稅。但如果是各級政府的公有停車場，按照財政部2000年函釋規定，停車費用是納入停車場法第4條規定的停車場作業基金，屬於執行法定任務範圍，各級政府免課營業稅。