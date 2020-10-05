入境攜超量菸品 明年罰鍰加倍

財政部國庫署5日修正法規，自2021年元旦起將提高攜帶超量菸品入境罰鍰，將從每條500元提高到每條1千元，等於罰鍰加重一倍。此外，財政部也新增超量非葉捲雪茄（未捲起來的雪茄）罰鍰、每25支罰500元。

我國菸稅自2017年6月調漲菸稅，從每支0.59元，調漲至1.59元；以1包菸通常內含20支菸計算，每包菸的菸稅將由11.8元調漲至31.8元，加上20元菸捐，每包菸得繳51.8元稅捐。

國庫署副署長顏春蘭表示，自從菸稅調整後，應稅、免稅菸品價差擴大，為顧及處罰比例並遏止違規情況，因此今年修正也將罰鍰一併提高，以嚇阻攜帶超量菸品的民眾，也避免攜帶超量菸品淪為低成本生意。

顏春蘭也指出，明年起攜帶超量酒品處罰則改為累進制度，罰鍰有所降低。現行制度為超帶酒品每公升罰2千元，明年起則是改為超帶酒精濃度超過10％以上酒品仍然適用現行制度，但是濃度低於10％則適用超帶每公升罰500元，罰鍰較輕。

此外，顏春蘭表示，本次修正規定也把菸品數量明確化，過去法規只有寫每條、現在是註記為「每條（200支）」，以免境內外旅客產生誤解。

至於攜帶超量葉捲雪茄（已捲起來銷售之雪茄）、菸絲，我國將維持現行裁罰基準，依序為每25支4千元、每磅罰3千元。

顏春蘭指出，依照我國「菸酒查緝及檢舉案件處理要點規定」，每一位入境旅客皆有攜帶菸酒限制，不能帶超過1條菸、1磅菸絲、25支雪茄、1公升酒品，如果任一項目超過標準，必須主動走到海關紅線櫃台、申報補稅，否則超量菸酒會直接由海關沒入並裁罰。

國庫署也表示，近三年來旅客攜帶超量菸酒品案件數共6,821件、罰鍰約5,230萬元，其中近九成為攜帶超量捲菸、也就是一般盒裝紙菸，我國預計自明年起提高超量菸品罰鍰、國庫收入有望增加。