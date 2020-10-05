新創海外市場 大陸摔出三名外

資誠（PwC）5日指出，今年我國新創企業調查顯示，目前仍有七成三的新創企業處於虧損階段，與往年相當。不過，今年新創企業海外市場前三大依序為北美、東南亞、日韓，第四名才是中國大陸，這也是大陸首次掉出前三名。

若以近三年《台灣新創生態圈大調查報告》分析，台灣新創偏好的海外市場之中，北美從第三名躍升到第一名（31％），成長幅度最顯著海外市場；日韓從第四名上升到第三名（20％），東南亞與印度皆為第二名（26％）。不過大陸從前兩年（2018、2019）占比約50％下滑到12％，成衰退最多海外市場。

資誠分析，台灣新創企業放棄大陸、轉投北美市場懷抱，主因可能是近一年來中美貿易戰已升溫成科技戰，美國要求所有企業若使用美方技術，未經允許不能與中國企業貿易、以防技術外流。而我國新創企業多為資通訊、生技產業為主，若選擇中國市場可能會遇上專利訴訟，因此只能選擇北美、不再以中國為主要市場。

此外，資誠認為，政府政策是一大因素，我國科技部自2015年在矽谷設立國際新創服務辦公室，近兩年台灣以國家力量支持122家台灣新創企業赴美發展，累計募資金額達1.4億美元（約新台幣40.74億元），可看出我國新創企業在美發展有所提升。同時，科技部也帶領214家台灣新創企業國家隊參與CES等國際新創展，爭取海外商機約新台幣102億元。

調查顯示，新創企業多半仍在虧損階段，目前有18％新創公司尚未有營收，55％雖有營收、但仍虧損中，合計73％新創企業在虧損中，只有27％新創企業有營收且獲利。

資誠表示，新創企業成功主因多為正確掌握市場需求（21％）、產品價格具競爭力（19％）、商業模式有效（13％）等三大關鍵，與往年調查相似。