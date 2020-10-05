新版數位身分證 明年7月換發

內政部長徐國勇5日在立法院質詢時表示，新式數位身分證預計在2021年7月全面換發，不過澎湖縣、新竹市以及新北市部分地區，會在明年1月就提前進行小規模試行換發作業。

徐國勇昨出席立法院內政委員會質於時指出，原本新數位身分證預計今年10月全面換發，不過因疫情影響而延後，相關設備及身分證生產延誤，預計明年7月全面換發，部分地區因人口數及在推動門牌整編作業，也剛好有20～30萬人需換發身分證，會提前進行換發作業。

徐國勇解釋，為確保換新身分證作業能順利進行，明年1月在澎湖縣、新竹市試辦，另外在新北市板橋、中和地區因為要進行部分門牌整編作業，將同時試辦換發數位身分證，相關經驗將作為後續全面換發。

值得注意的是，外界關新數位身分證有資安問題，徐國勇回應，由於數位身分證是採行新式防偽變造技術，且揭露資訊已經比現行紙本卡片少許多，加上晶片內個資分區保護，另外還有個人密碼等，都是用來保護民眾隱私。他說，數位身分證是只是一把鑰匙，並非健保勞保等資料都在一張卡。

徐國勇說，在New eID系統上線前，先進行整合測試、網站弱點掃描、滲透及壓力測試，並在小規摸試行期間辦理「賞金獵人」競賽，針對New eID晶片、API應用程式等進行攻擊與驗測，強化資安整備工作後，才會全面換發。

徐國勇表示，New eID晶片作業系統、資通產品須符合國際安全標準，製卡工作委由中央印製廠辦理，在獨立安全場地印製，並受內政部嚴格監督；晶片的晶圓則由台積電生產。

不過，仍有委員認為，目前國內相關法規仍未完整，現在台灣發行數位身分證條件仍未齊備，盼內政部在規劃時能多參考現況與國際間已發行國家的實例，才能降低未來身分遭冒用的可能性。