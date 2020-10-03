明年企業營所稅 哪些稅減最大？

因應新冠肺炎疫情衝擊，工商團體建議調降營所稅，實際上中央政府對企業界的減稅情形如何？根據明（110）年度中央政府總預算的稅式支出報告，營所稅租稅減免項目共計61項，減稅金額最大筆的是企業研發投抵，減稅金額估計195億元。

其次，是國際金融業務分行(OBU)的所得免徵營所稅，減稅金額168億元；第三是國際金融業務分行支付金融機構、境外法人或政府機關利息及結構型商品交易所得，免扣繳營所稅，減稅金額153億元，第四是新興重要策略性產業五年免徵營所稅，減稅金額129億元，第五是未分配盈餘進行實質投資，免加徵5％營所稅，減稅59億元。

財政部官員表示，稅式支出是政府為達成經濟、社會或其他特定政策目標，利用稅額扣抵、稅基減免、優惠稅率、關稅調降等租稅優惠方式，使特定對象獲得租稅利益補貼，為讓全民瞭解中央政府國稅租稅減免與影響程度，因此，將稅式支出報告列入中央政府總預算案總說明。110年度稅式支出報告是推估數。

明年度中央政府總預算的稅式支出報告，在營所稅部分，列出前五大金額，其中，金額最大的是研發投抵，政府為了促進產業創新，提供公司投資於研究發展支出可就「抵減率15％、抵減年限一年」，或「抵減率10％、抵減年限三年」擇一抵減營所稅額，110年度影響稅收減少金額是195億元。近五年減少稅收金額共計955億元。財政部官員說，108至110年度數據為推估數。

減稅金額第二大的是OBU所得免徵營所稅，主要是政府為了建立區域性金融中心，特許銀行在中華民國境內設立OBU，並給予免稅優惠，明年度減稅金額168億元。近五年減稅金額共計807億元。

OBU支付金融機構、境外法人或政府機關利息及結構型商品交易所得免扣繳所得稅，則是減稅金額第三大，明年度減稅金額153億元。近五年減稅金額共計678億元。

新興重要策略性產業五年免徵營所稅，在110年度減稅金額仍有129億元，排名第四大，值得注意的是，這項租稅減免措施雖然已在2009年施行期滿，但因免稅期間得延遲開始等因素，致目前仍有符合獎勵規定的稅式支出金額。近五年減稅金額更高達1,268億元。 至於未分配盈餘進行實質投資，免加徵5％營所稅，名列第五大，明年度減稅金額59億元。近三年才實施，共減稅177億元。

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