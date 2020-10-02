調整遺產繼承順序 節稅有道

KPMG安侯建業執業會計師吳能吉指出，繼承遺產中如包含不動產，顧慮到被繼承人取得不動產的年度、新舊制差異和未來處分的時間，家族內部甚至可考慮拋棄繼承方式、讓其他順序親屬繼承遺產，以節省整體稅負。

另我國房地合一制自2016年上路，為區隔新舊制差異、財政部明訂適用範圍，若不動產為2015年12月31日以前自行取得，或繼承親屬取得被繼承人在2015年12月31曰以前取得房地，轉賣時可適用財產交易所得舊制，即土地部分僅課徵土地增值稅，不課徵土地交易所得稅。

依照房地合一稅新制，如果我國個人要轉賣適用新制不動產，持有1年內出售須按45％稅率課徵財產交易所得稅、1～2年內出售稅率為35％、2～10年稅率為20％，10年以上稅率為15％，另屬自住之房地持有滿6年稅率為10％。

現行遺產稅制也規定，遺產免稅額為每人每件1,200萬元，配偶扣除額493萬元、父母扣除額每人123萬元、喪葬費扣除額123萬元等。

此外，被繼承人死亡前五年內，繼承財產若是已經繳納遺產稅，可以免計入遺產總額。

吳能吉表示，如果遺產標的包含不動產時，短期內雖不出售，但未來仍有出售計畫則應做好通盤規劃。

舉例來說，如果年邁的A先生在千禧年購入公告現值2千萬元的土地（市價5千萬元），但是A在2019年過世了，如果配偶繼承土地，可適用遺產稅免稅額1,200萬元、配偶493萬元和喪葬費123萬等扣除額後，因遺產淨額在5千萬以下則適用10％稅率，報繳遺產稅負，而配偶若轉售土地，可適用舊制的財產交易所得的土地交易所得免稅，唯配偶所繼承的土地未於生前出售，之後由女兒繼承時再出售則適用新制計算財產交易所得稅負。

因此，若A的配偶年事已高、無法規劃買賣且1年半以內過世，由女兒B繼承土地，B因為是繼承「五年內已完稅的遺產」，因此免課遺產稅，但是B要轉賣土地時，適用房地合一制，若立刻轉賣、合併同A君持有期間，則適用稅率高達35％，房地合一稅負為1,050萬元〔（5千萬元-2千萬元）*35％〕。

吳能吉表示，如果繼承屬於可使用舊制的不動產，考慮到該不動產未來可能是子女手上才會出售的情況下，原則上可以透過遺產分割協議書，直接由子女繼承不動產，而配偶繼承其他財產，如此子女出售時所繼承的不動產時，即可適用財交所得舊制以達到節稅目的。