生前幫子女投保 保單變遺產 當心國稅局上門

繼承保單要留意遺產稅。財政部國稅局9月30日指出，不少父母生前幫子女買保單，要保人設定為父母，受益人與被保人則為子女，但是父母若過世時，該筆保單將視為父母遺產，子女必須要主動查詢金融遺產並申報該筆保單，否則將被國稅局補稅並裁處兩倍以下罰鍰。

中區國稅局長吳蓮英表示，很多父母都是在子女年幼時幫忙投保，因從小投保、保費較低，但不少父母也未告知這些保單，一旦父母過世後，子女未必知道有該筆保單、根本不知道要申報，最後被國稅局裁罰。她建議，父母幫下一代投保、必須要告知該筆保單，而子女可向國稅局金融遺產單一窗口查詢。

吳蓮英認為，實務案例常常有人誤以為父母幫子女投保之保單免計入遺產總額。然而，依遺贈稅法規定，只有一種狀況的保單免計入遺產總額，就是保單的要保人與被保險人都是過世者，而且必須是生前長期所投保，不涉及重病、高齡、短期、躉繳、密集、舉債、鉅額等投保方式，才能免計遺產稅。

如果子女漏報保單，國稅局將依遺贈稅法第45條規定，針對短漏報遺產情況裁處2倍稅額以下罰鍰，如過去台中有父母自2003年幫未成年子女投保、每年保費為10萬元，但父母在2017年1月過世、子女雖已成年卻漏報該筆價值150萬元的保單，最後國稅局裁處1倍稅額做為罰鍰，當時適用10％遺產稅率，因此罰鍰與本稅合計共30萬元。

遺贈稅法2017年6月修正後，將遺產稅、贈與稅率從10％改為累進稅制10～20％。現行遺產稅免稅額為1,200萬元另有遺產扣除額，若遺產淨額在5千萬元以下適用10％稅率，5千萬元至1億元則適用15％、超過1億元者適用20％。

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