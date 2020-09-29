黃金怎麼買 境內期貨、基金免稅

美中角力、地緣政治風險升高，投資黃金熱潮再起，KPMG安侯建業提醒，黃金投資工具包括實體黃金、黃金存摺、期貨信託基金、股票型基金、期貨、ETF等六項，若投資境內黃金期貨、基金等類型，免課所得稅。

自2020年6月以來，黃金價格受中美科技戰、中印地緣政治影響，加上實質利率下降等資金行情因素推升，8月國際金價攻破每盎司2千美元，而9月以來因美元走強，取代部分避險商品地位，黃金價格因此小跌至每盎司1,880美元水準。

不過KPMG安侯建業指出，黃金市場因具交易彈性與即時性，且黃金供給、需求、礦場開發量與開採成本相對一般證券市場較透明，國際黃金仍為國際主要投資避險工具。

若比較各項黃金投資工具稅負，境內買賣實體黃金可分為兩種，首先是一般常見的出售金飾、屬於一時貿易所得，按照6％賣價計入個人綜所稅；其次是以個人以營利目的買賣黃金（包括金塊、金條、金片），必須辦理營業登記，而買賣黃金所得屬於個人營業所得，同樣要計為綜所稅。

因實體黃金投資門檻較高，各銀行近年推出黃金存摺服務，除了定期定額投資外，也能隨時變現或換成實體黃金，買賣價差屬於財產交易所得，扣除成本費用後也是計入綜所稅。KPMG提醒，若計入綜所稅，則依照個人當年度綜合所得累進稅率5％～40％計算稅負。

至於買賣「境內」黃金期貨信託基金、黃金股票型基金、黃金期貨等賺取價差，因我國境內基金不分配股利所得及利息所得、僅做憑證交易，依照現行所得稅法規定，公開募集型證券投資信託基金受益憑證交易所得等無須計入個人基本所得額、屬於免稅範圍。

KPMG提醒，若買賣「境外」黃金股票型基金、黃金期貨、黃金ETF，賺取的價差或分配基金屬於海外收入，若個人全年海外收入低於100萬元免申報、免課稅；若海外收入逾100萬元，不僅要向國稅局申報，且有可能落入基本稅負範圍，計稅方式為境內外所得減除670萬元免稅額後、課徵20％稅率。