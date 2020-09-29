育兒津貼增至5千 明年啟動

行政院長蘇貞昌29日表示，110年中央政府總預算歲出編列2兆1,615億元，年增4％，其中，公共建設計畫經費約1,324億元，年增22％。另外，有鑒於少子女化議題是迫切的國安危機，育兒津貼現行每月2,500元，在四年內分階段提高到5千元，且明年就會啟動。

蘇揆昨天率領主計長朱澤民、財政部長蘇建榮赴立院報告「110年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。蘇貞昌指出，政府總預算連三年有賸餘、連二年賸餘超過千億元，此次百年大疫，得以有效移用過去年度歲計賸餘、減少舉債的空間。

蘇揆說，110年歲入編列2兆450億元，年減2.9％；歲出編列2兆1,615億元，年增4％，為因應疫情辦理防治及紓困措施，舉債1,915億元及移用以前年度歲計滕餘100多億元支應。

在公建方面，編列經費約1,324億元，加計前瞻建設特別預算1,041億元，及營業與非營業特種基金2,975億元，共5,340億元，年增962億元，增幅達22％。在產業方面，在「五加二」產創計畫上打造「六大核心戰略產業」，編列334億元，加計前瞻建設計畫290億，總共624億，年增40億、約6.8％。

少子女計畫方面，則編列550億元，加計前瞻建設計畫5億元，營業與非營業特種基金52億元，共607億元，年增103億元，增幅達20.3％。另為健全高齡照顧及支持家庭照顧體系，編列長期照顧服務經費529億元，年增88億元，增幅也有19.9％。

立委高嘉瑜質詢時認為，少子女化是迫切的國安危機，她當面詢問教育部長潘文忠，明年育兒津貼是否確定會從現行的每月2,500元，提高到5千元？教長潘文忠回應，教育部跟衛福部正在彙整計畫，包括執行階段，提高育兒津貼將分階段執行，明年一定會啟動。教育部稍晚則補充，分階段意指希望在四年內達到5千元水準。