企業新商品 預審貨物稅率免爭議

國稅局表示，廠商研發新興產品，可在貨物出廠前向國稅局申請貨物稅預先審核機制，釐清適用產品類別與貨物稅率，辦理具結手續後再行出廠，即可避免後續國稅局認定的貨物稅爭議。

雖然我國《貨物稅條例》規定，輪胎、水泥、飲料、玻璃、油氣、電器、車輛等產品在出廠時，必須依照各產品適用稅率課徵貨物稅，但有些產品我國定義為免稅，導致企業與國稅局認知有所差異。

官員指出，現在科技日新月異，各企業不斷研發出新興產品，有些外觀與內部零件已經和傳統電器差很多、甚至是多功能產品，像是床頭燈具除照明外還可播放音樂，這時就產生該產品應適用音樂播放機或是一般燈具貨物稅率的問題，因此國稅局必須做個案審核來判定。

不過，國稅局判斷標準大致上仍不離兩大原則，也就是大法官解釋與貨物稅條例。官員強調，依照大法官釋字698號解釋，在判斷前需檢視產品的主要功能，例如汽車音響屬於車輛的附屬用品，則汽車音響等同於汽車的一部分，自然要與車輛價格合併計算貨物稅，以小客車而言，貨物稅率為25％～30％。至於床頭燈具兼音響功能，因多數消費者仍認定為床頭燈，而燈具非我國貨物稅範圍、因此免課。

另外，我國貨物稅條例有電唱機、音響組合等類別，新興產品必須依照其分類判定，像近幾年來市面上最常見藍牙音響，如果是有USB孔，多半屬於電唱機範圍、適用10％貨物稅率，並依法享有豁免條款，也就是手提且為32公分以下者免課貨物稅。但如果藍牙音響只能以藍芽連接播放音樂，多數屬於音響範圍，一律適用10％貨物稅率。

官員建議，企業在研發新產品時，為求審慎、應事先申請預審，如果廠商未登記貨物稅籍、直接產製且販售，只要遭認定為應稅貨物，國稅局將依照貨物稅條例第32條規定的「擅自產製應稅貨物出廠」罰則，依照補稅金額裁處3倍以下罰鍰。