今年第四批太陽光電標租地 商機近2.4億

為衝刺太陽光電2020年6.5GW目標，財政部國產署28日公告今年第四批太陽光電土地，包括新北市樹林區、台中市清水區、新竹市港湖段、屏東縣林邊鄉等四案面積共2.65公頃，合計每年躉售收入上看1,193萬元、合計20年標租商機達2.39億元，10月27日開標。

國產署表示，新北市樹林案面積約0.83公頃，屬於一般農牧用地，可設置的裝置容量為834KW～2,085KW，預估每年售電收入約350萬元。台中市清水案為保護區、當地陽光充足，面積約0.85公頃，裝置容量約為848KW～2,120KW，每年售電收入上看423萬元。

新竹市港湖段案件同樣為農業用地，面積約為0.78公頃，裝置容量約為783KW～1,957KW，每年售電收入上看327萬元。屏東縣林邊案則是農業用地，但面積僅0.19公頃，因此裝置容量也較少、約為188KW～470KW，每年售電收入約為93萬元。

國產署副署長游適銘指出，國產署自2019年9月推出太陽光電標租案以來約滿周年，目前累計共六批次、16案，其中四案仍在公告招標中，有三案暫緩推動，另外九案則已完成簽約，且回饋金比率喊價動輒20％以上，顯見民間廠商多有願意投資綠電。

如今太陽光電土地成企業熱門投資標的，游適銘分析，主因為國產署幫企業打理各項事前準備，例如用地變更與台電公司保留變電箱所屬饋線與對應容量等，業者得標後只需建置太陽光電專心發電即可，大幅減少行政流程。

行政院近年來啟動2020年太陽光電6.5GW、2025年20GW等計畫，國產署經盤點後，手上約有285MW案源，預計在2019～2020年個別推出10MW案件、2021年釋出15MW案源，2022年提出50MW標的，2023、2024年則分別推出100MW光電土地，以達到國產署目標。