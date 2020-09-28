經費到 安心旅遊10月底放心玩

安心旅遊補助掀起國旅熱潮，是否能補助到10月底？立院交通委員會28日通過臨時提案，要求交通部必須執行至10月底。交長林佳龍28日向行政院報告，蘇揆表示贊同如期執行完畢，並指示不足19.2億元由交通部先調度既有預算，等紓困特別預算決算前跨部會調整協助。

觀光局表示，安心旅遊自7月起實施至今，搭配振興三倍券及各部會振興措施等加乘效果，有效提振國內「食、宿、遊、購、行」消費信心及意願，維持內需市場正向循環，推估創造觀光效益635億元。

交通部推出39億元「安心旅遊」國旅補助，不僅團體旅遊每人每日補助700元、自由行每人可享本島及離島各一次千元住宿補助，台灣觀光巴士之旅還祭出兩人同行、一人免費優惠，且有別以往，這次補助不分平假日，搭上全台解封出遊潮，引爆全台「報復性旅遊」，而當初編列39億預算頻頻傳出不足。

林佳龍昨天在立法院交通委員會表示，安心旅遊的補助效果很好，9月已超過1千萬人次申請，到10月底將破1,700萬人次使用。觀光局統計，自由行住宿優惠共補助350萬房、891萬人次，旅宿業逾9,500家參與，合計帶動逾1,150萬人次出遊，有助緩解觀光產業因疫情所造成巨大衝擊及失業潮。

立委陳歐珀、李昆澤等質詢時擔憂，國旅預算可能撐不到10月底，恐衝擊地方觀光產業，交通委員會昨也通過陳歐珀臨時提案，要求交通部依原核定公布之計畫執行期程，執行至10月底，不足經費建請交部爭取行政院調度籌措經費支應。

觀光局昨晚特別指出，經過林佳龍親自赴政院報告，蘇揆指示，支持交通部觀光局安心旅遊補助續辦到10月底，預算不足的19.2億元，請交通部先行進行預算統籌調度運用，等到特別預算決算前再視實際情形跨部會調整協助。