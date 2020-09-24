打造本土數位人才 國發會祭3招

國發會主委龔明鑫24日指出，台灣作為中型經濟體，唯有在數位產業能發揮關鍵影響力，未來十年人才需強化「數位及雙語」能力。為此，國發會將加強培育本土數位人才、延攬國際數位菁英，及強化產業雙語力。

在台灣大專校院推廣教育協會邀請下，龔明鑫以「台灣未來十年產業人力需求與規劃」為題發表專題演講。他說，今年來台灣在對抗疫情，成為世界典範，確保國內經濟持續成長，央行因此上修今年GDP成長率至1.6％，面對疫後經濟，政府對產業投資腳步持續推進。

龔明鑫說，到2024年之前，將落實6兆元投資，推動亞洲高階製造中心，包含綠能1.5兆元，半導體、AI及5G的2.6兆元投資等，另將推動5＋2產業創新2.0，打造亞洲研發中心。在青年分配上，將落實都更、社宅、長照等社福投資，解決低薪、學用落差等問題。

面對中美貿易戰、新冠疫情導致的全球供應鏈重組，龔明鑫認為有五大發展契機，包含工業4.0趨勢更明顯、國際分工型態改變、關鍵零組件創新、國家角色進一步強化，及中美競爭下的經貿新秩序。

龔明鑫指出，未來十年人才需強化「數位及雙語」能力。產業別上，國發會預估未來十年資通訊、醫療社福領域人才需求最高，服務銷售、事務支援、機械設備操作等則趨緩或下降。

綜觀人力市場，龔明鑫認為，台灣面臨三大難關，一量的減少，少子化衝擊勞動供給，就讀理工科學生減少，更不利科技創新；二、質的轉型，數位能力與軟技能相結合重要性越來提高；三、工作模式改變，如人機協作、遠距辦公等越來越常見。

他說，國發會將三路加強培育本土數位人才，包含擴增理工系所的師生員額及課程，增聘資訊安全領域師資、增設產學共育學院等；並延攬國際數位菁英，特別是擴大招收國際學生來台就讀數位相關系所，提供獎學金，並鬆綁外籍生畢業後在台工作、永久居留限制；同時強化各專業領域雙語能力。