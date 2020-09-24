e化便民 手機報稅明年5月上路

財長蘇建榮24日於立院財政委員會受訪時表示，因應行動網路世代，手機已經是民眾主要上網設備，因此規劃2021年啟動手機申報綜所稅服務，民眾只要有行動身分識別，明年報稅即可採用手機報稅。

蘇建榮指出，運用手機報稅前應註冊內政部推動的「Taiwan FidO」，完成註冊程序與首次的自然人認證後，也可透過內政部數位身分證、台灣網路認證TWCA等綁定行動身分識別。未來在財政部「手機報稅APP」運用身分證號與密碼登入、即可登入報稅APP系統，可直接在線上確認個人的所得、扣除額、免稅額等資料。

財政部表示，手機報稅首年將針對所得較為單純的用戶，初步規劃是採用稅額試算用戶皆可適用，以今年報稅統計而言，初估約有385萬戶可搶先使用手機報稅。

另外，蘇建榮強調，除手機申報綜所稅以外，另一個報稅關鍵在於繳稅，而我國自2016年已提供行動支付繳稅方式，目前有「台灣Pay」、「ezPay」兩大支付平台，可直接連結中信、玉山、永豐、八大公股行庫等行動支付APP，換言之，明年我國將真正落實「手機報稅與繳稅」。

隨科技變化，蘇建榮預估，未來使用手機行動支付人數將增加，有效助攻行政院推動2025年行動支付比率達90％目標，財政部除大力推動「台灣Pay」還有推廣行動支付繳稅以外，同時也透過政策優惠、持續鼓勵更多商家採用行動支付。

財政部自2018年初訂立「小規模營業人導入行動支付適用租稅優惠作業規範」，只要是小商家導入電子支付，且符合三大適用條件（導入行動支付、接受兩家以上行動支付金流服務、同意提供銷售額資料給稽徵機關），即可享有營業稅優惠稅率1％至2025年底，截至今年8月底已有9千個商家參與，蘇建榮指出，財政部將持續擴大台灣行動支付範圍。