補習班未登記稅籍 仍要課5％營業稅

財政部國稅局表示，經各地方縣市教育局核准設立的私人補習班應向國稅局登記稅籍，否則無法適用免徵營業稅優惠。另外，補習班販售課程雖然免課營業稅，但如果是考試用的書籍、CD及錄音帶等銷貨收入，仍要開立統一發票並報繳5％營業稅。

官員指出，若私人補習班負責人要申請登記稅籍，必須檢附教育局核准立案證書影本、負責人身分證正、反面影本、補習班地點的房屋稅繳款書或承租契約影本，而且要向國稅局申請編配扣繳單位統一編號做稅籍納管。

若負責人無法親自辦理，可以委託代理人辦理，並於給付各類所得時辦理扣繳申報及補習班所得收支報告表申報。

原先財政部在2017年公告，要針對所有補習班課徵營業稅，但教育部多次認定補習班的教育服務屬於「教育勞務」、屬於免課營業稅範圍。

經過蒐集各界意見與召開多次公聽會後，財政部在2019年底發布正式函釋，改為「經核准立案且登記稅籍的補習班」免課營業稅，但如果未經教育單位核准立案或未登記稅籍，則一律課徵營業稅，避免補教業者未受監管或有逃漏稅意圖。此外，非銷售「教育勞務」部分，像是課程以外的付費教材，屬於銷售貨物行為、應課營業稅。

官員也表示，立案且有稅籍的補習班雖免課營業稅，但每年仍要申報所得稅，如果是獨資組織的補習班，其收入歸屬於個人所得、依照綜所稅率課徵5％～40％稅負。

若為公司型態補習班，則適用20％營所稅，但可核實減除必要費用如場地租賃費、補習班教師薪資等成本；如果是小規模補習班包括私人補習班、駕訓班等，皆可申請適用書面審核純益率，僅18％收入視為所得。