勞保年改喊卡 三大爭議難解

勞動部原訂在今年底提出最新的勞保年改草案，但勞動部上周突然透過聲明「喊卡」，轉為無限期暫緩。勞動部長許銘春21日強調，持續傾聽各界意見、政府會負擔最終給付責任，並未透露細節。據了解，勞動部徵詢各方意見，但是在「溯及既往」、「提高投保薪資上限」、以及「調降所得替代率」三方向未能取得共識。

考量近期社會對勞保年金改革意見分岐、差異過大，勞動部上周急轉彎，原訂最快年底前提出改革方向的規劃暫緩，「目前無任何具體期程」。

許銘春表示，勞保是國家辦的社會保險，政府一定會負起最後支付責任，請大家放心。

勞動部今年從5月開始召開多場「勞工退休生活保障制度未來走向」研商工作坊，學者專家也針對如何改善勞保財務問題進行討論。據最近一次精算報告，勞保將於2026年破產，為穩住民心，行政院在今年已撥補200億、明年編列220億挹注勞保基金。多數學者專家都認為，是否要與過去的財務切割，取決在是否可以尋得新財源，如果要切割過去財務，就要接續討論是否要成立儲備基金的議題。

但不論是否要切割成立新基金，所有學者都認為，勞保的財務問題在於費率與給付間差距過大，因此「溯及既往」、「提高投保薪資上限」、以及「調降所得替代率」變成了學者專家們討論的重點。

在「溯及既往」部分，多數學者專家都認為應溯及既往，有學者主張直接新舊一刀切，但有學者認為，考量到年長者多無第二層勞工退休金保障，應考慮依照年齡作為區分適用對象。

雖然多數學者都同意「提高投保薪資上限」而且「調降所得替代率」，但是各方主張卻是大不相同。有學者認為，應該依照不同的平均月投保薪資高低，訂定不同替代率，保障低薪勞工，才能符合社會保險中危險分攤、所得重分配的目的，但是也有學者認為，調高投保薪資上限是要以保險費率能合理的反應給付成本為前提，否則拉高投保薪資上限，只會使勞保財務更加的惡化。