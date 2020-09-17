農民職災保險 納保拚八成

農民職災保險開辦近二年，覆蓋率僅25.72％，蘇揆17日指示農委會研議精進作法，吸引更多農民加入，提供更完善保障。農委會副主委陳駿季表示，農民職災保險去年擴大納保對象後，覆蓋率從16％提升至26％，希望力拚納保覆蓋率達80％。

陳駿季指出，農民職災覆蓋率成長是分階段的，第一階段時，農民認為有病時候用健保，其他身心障礙給付、喪葬給付用農保，仍不知農民職災保險內涵，經過兩年宣導拉高至25.72％，有信心未來可以到80％。

行政院會昨聽取農委會報告「農民與農業相關保險精進作為」，農委會指出，農民職災保險自2018年11月開辦以來，農民雖每月只要繳15元，可享傷害與身障給付、就醫與喪葬津貼等四項保障，去年8月擴大納保對象，包含勞軍公教退休人員、外籍配偶、大陸配偶可依全民健康保險第三類被保險人身分加保，但總投保人數僅27萬3,506人、投保率25.72％。

蘇揆指出，農業保險讓農民生產有保障，不用再「看天吃飯」。自2017年起擴大試辦後，保單品項已由原本7項作物增加到21項，累計總投保件數及面積也都增加十倍，理賠金額則增加五倍，農民自付小額保費，可分散巨災風險，值得多加推廣。

至於「農業保險法」及「農民退休儲金條例」，均預計自明年1月開辦。農委會指出，農保部分，將持續進行法規檢討，讓每一個實際從事農業工作的農民可以參加農保；除持續開發品項擴大保障範圍，也將滾動檢討保單內容，並儘速成立「財團法人農業保險基金」，執行危險分散機制，期能有效降低農民保費負擔及穩定政府財政支出。

農民職災保險上，將增加納保對象、提高保險給付及擴大保障範圍，以提供農民更完善的農業工作職業保障制度。