拜登四大加稅政策 綠卡人士當心

資誠（PwC）會計師事務所17日指出，隨著今年11月美國總統大選逼近，兩黨候選人紛紛推出稅制政策。川普有意將現行優惠稅率訂為長期稅率、以維持現有稅率為宗旨；拜登則考慮提高企業、個人所得稅至28％、39.6％，還有調升資本利得稅與遺贈稅，資誠建議，我國持有綠卡人士或在美投資者應留意政治影響稅負情況。

川普自2018年推動稅改，將企業所得稅從四大累進級距（最高35％）調降為單一稅率21％；而個人所得稅仍為七大累進級距，但最高稅率從39.6％下降到37％。

資誠指出，原本川普稅改落日期限為2025年，但本次大選川普喊出優惠稅率長期化目標，且有意將資本利得稅最高稅率從20％調降至15％，而遺贈稅免稅額仍維持現行1,158萬美元標準。

惟民主黨候選人拜登在政見中表示，若自己在總統大選勝利，將提高四大稅制，包括企業所得稅提高至28％並針對年收入超過1億美元企業課徵15％的最低稅負、個人最高稅率改回39.6％並增加薪資稅負擔、針對年收入百萬美元的個人資本利得課徵39.6％稅率，研擬調降遺贈稅免稅額、形同遺贈稅加稅。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人指出，拜登針對高所得者及企業採取較激進稅務政策，用途在增加政府稅收以支應環境保護補貼，像購買電動車、投資能源產業的稅額抵免。雖然美大選情勢不明朗，蘇宥人建議，我國高資產人士若持有美國綠卡或在美擁有資產，留意選情發展並及早規劃資產配置。