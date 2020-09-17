立院今開議 美豬攻防戰開打

立法院18日正式開議，邀請行政院長蘇貞昌專案報告開放美豬美牛政策，美豬開放率先進入攻防戰。國民黨立委17日以輪班駐守議場門口，打算18日一早遞件提案，要求總統蔡英文赴立院進行國情報告。此外，財政部計畫有九大法案待修，但恐只有與民法18歲相關的遺贈稅與所得稅配套法案列入優先。

民進黨團幹事長鄭運鵬強調，朝野協商已接納在野意見，在蘇揆施政總質詢前，特別安排美豬美牛專案報告及質詢，表示對在野黨尊重，若國民黨還佔領主席台就沒道理了！國民黨團總召林為洲17日也說，本會期將提案要求市面豬肉瘦肉精零檢出、校園與兒少機構禁用瘦肉精豬肉等。

至於本會期優先法案，鄭運鵬說，「前瞻、紓困3.0及中央總預算」三大預算案，及美豬美牛等四大議題為本會期重點，最近沒有行政立法協調會，行政院也未提優先法案清單。

財政部表示，下半年會期財政部有九大法案待修正，惟目前僅涉及民法成年年齡下修18歲相關的遺贈稅法與所得稅法等配套、獲政院列為優先法案。

九大待修法案中，以重大逃漏稅罰則加重與滯納金上限降為10％稅捐稽徵法、提高貨棧通關違規罰鍰上限的關稅法、汽車零組件降關稅的進口關稅條例等三大法案進度較快，已在政院審理中。

剩下五法，如所得基本稅額條例、證交稅條例、土地稅法、菸酒稅法、貨物稅法等，財政部剛完成預告或仍在預告中，進度緩慢。明年1月屆滿的貨物稅條例較迫切，財政部盼盡快將既有汽車5萬元、機車4千元汰舊換新減免貨物稅優惠，延長五年。

至於所得基本稅額條例，為財政部要將未上櫃證券交易所得列入基本稅負制範圍、適用稅率20％，財政部盼防堵漏洞。

證交稅條例為權證避險降稅案，財政部擬將券商權證避險證交稅從千分之3降為千分之1，實施期間為五年，預計可造市1.78倍。

另土地稅法為因應釋憲，民間非都市土地經政府機關編定為交通、公設用地，應比照都市用地、免課土地增值稅，2021年7月以前要完成修法。

財政部正預告修正菸酒稅法，主要是考量到新興菸品多為高濃縮產品，相比一般紙菸重量較輕、稅負較低，基於租稅公平原則，將修法將其他菸品改為「重量或支數擇高課徵菸稅」。