延長出團禁令 旅行業無薪假爆增

勞動部16日公布最新一期的無薪假統計，這一期新增174家，人數新增1,566人，讓家數與人數上升至計840家，實施人數1萬6,865人。這次以旅行社為大宗，家數幾乎翻倍，來到73家、709人，判斷與交通部上月宣布無限期延長出團禁令有關。

勞動部8日公布實施無薪假家數計666家，實施人數1萬5,299人，家數與人數初現緩解，但16日公布時，成長至840家，1萬6,865人。勞動部官員表示，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。

從行業別觀察，製造業實施無薪假家數與人數都下降。官員指出，這一期主要新增在支援服務業，新增至73家、人數增加至709人，主要因交通部宣布延長出團禁令，且這次沒有期限影響，不少旅行社苦撐不下，開始實施無薪假，其他連帶影響到批發及零售業、運輸及倉儲業，實施無薪假的情況都上升。

這一期實施無薪假主要集中在支援服務業、批發及零售業、運輸及倉儲業，從地區別來看，集中在台北市，本期新增164家、2,130人。

此外，為因應疫情，勞動部勞動力發展署也宣布，最新移工短聘政策。發展署指出，依規定從事家庭看護工作的移工，累計在台工作期間不得逾14年，產業移工不得逾12年，但有鑑於國外嚴重疫情仍未趨緩，雇主可於原聘僱許可期間屆滿前後14日內，檢附申請書及相關文件申請6個月的聘僱許可。