嘉市自治條例通過 美豬瘦肉精零檢出

嘉義市16日三讀通過「嘉義市食品安全管理自治條例」修正草案，要求美豬、美牛瘦肉精（萊克多巴胺）零檢出，未來若有檢出瘦肉精，即便未超過中央安全容許量仍要開罰3到10萬元，將送衛福部核備。對此，行政院發言人丁怡銘表示，政府會持續和各界溝通，距離明年元月上路前還有溝通時間。

丁怡銘強調，現今國際情勢已與2012年大不同，包括日本、南韓與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等主要國家均已開放，台灣要和他國談貿易，不可能不去面對問題。「我們是一個國家，還是希望一起為國家好」，只有跟國際接軌、減少貿易障礙，才能讓台灣的產品外銷到全世界時，能夠跟他國產品競爭。

蔡政府從明年元旦起將開放萊克多巴胺也就是瘦肉精的美豬進口，衛福部日前也公告瘦肉精殘留安全容許量。但嘉義市府堅持不論牛肉和豬肉，瘦肉精都要零檢出，日前提出「嘉義市食品安全管理自治條例」修正案，並在昨經嘉義市議會三讀通過。這是蔡政府宣布明年開放含瘦肉精美豬美牛後，第一個通過自治條例的縣市。

嘉義市長黃敏惠表示，這是不分藍綠民意的展現，呼籲民進黨中央、執政團隊要正視基層民意。

丁怡銘則說，當年馬英九政府在毫無國際標準作為根據，執意要推動萊克多巴胺美牛進口，和現在已有國際標準、周邊國家紛紛開放局勢大不相同。

丁怡銘說，回顧在2009年，馬政府與美國簽訂台美擴大美牛進口議定書，就台灣同意擴大美國牛肉進口；前總統馬英九在2012年連任，又提出允許含萊克多巴胺的美國牛肉進口的政策。

丁怡銘說，含萊克多巴胺美國牛肉現在已經開放八年，沒有看到國民黨執政縣市在反對美牛，或是要求美牛零檢出，反而有不少國民黨政治人物表達自己喜歡吃美牛，可見根據國際標準，無論是美國牛肉或美國豬肉，民眾食用都可以不用擔心。