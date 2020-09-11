屬有償移轉有價證券 庫藏股轉賣員工 需課證交稅

國稅局指出，依據證交稅條例，若企業買回庫藏股、並按照約定的優惠價格轉賣給員工，仍屬於我國有償移轉有價證券範圍，員工需負擔千分之3證交稅。

官員表示，一般而言，買賣股票流程為公司發行股票，由券商採承銷方式、賣給一般投資大眾，或是證券經紀商受企業客戶委託賣股給投資人，這兩種情況都是投資人負擔證交稅，但是券商、經紀商會在收取手續費時、另外代徵證交稅，有效簡化流程。

然而，如果是消費者從企業端直接買股，必須自行填寫繳款書向國庫繳納。而企業讓員工認購自家公司股票也是相同道理，因為並未經手券商，理論上需由員工負擔證交稅、填妥繳款書向國庫繳納，但實務上企業講求效率，多半會由公司統一代收、向國稅局申請彙總繳納。

對投資人而言，最重要的是釐清課徵證交稅情況。官員指出，依照證券交易稅條例第1條第1項規定，只要是「買賣有價證券」就要課徵證交稅，只有公司第一次發行與最後收回的股票免課證交稅。

此外，證交稅法的買賣定義不只是對價買賣行為或契約，還包括有償移轉有價證券、資產等行為類型，像公司轉賣庫藏股給員工因為有對價關係、需課徵證交稅。

官員舉例，近年來有些企業會採用「股換股」、「股換債」方式，例如拿A公司股票交換B公司的股票或公司債，同樣屬於有償移轉有價證券情況，因此也要課證交稅。

不過，如果是併購情況，像是新創公司被大公司收購，部分契約是約定將新創公司股票轉換為大公司股票，等於讓新創業者轉為大公司股東。

官員指出，按照證交稅條例，在併購情況下若大公司發行新股給新創業者，則屬於首次發放、免課證交稅；但如果大公司是拿庫藏股給新創業者，則屬於對價買賣關係、仍要課徵證交稅。