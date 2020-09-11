財政部振興出版業 圖書將免徵營業稅

文化部長李永得今天出席金鼎獎頒獎典禮，強調出版是所有文化內容產業的根本，為了振興出版業，文化部與財政部達成共識，正在修訂相關辦法，訂定政策讓所有圖書出版品都免營業稅。

第44屆金鼎獎頒獎典禮下午在台北文創大樓舉行，主持人為作家王文華，許多出版人、創作人都赴現場，行政院長蘇貞昌、文化部長李永得等人也出席。

今年金鼎獎共計1370件作品報名，其中有28件作品獲獎，41件作品獲得優良出版品推薦。

李永得致詞時表示，出版、書本、雜誌是所有文化內容產業的根本，「也是所有文創產業的根源」，許多人問他是否特別偏好出版業，因為發行總額新台幣12億元的「藝FUN券」，目前使用的5.2億中，出版比例就占將近一半。

李永得解釋，可見是國內民眾的文化消費行為，「很大一部分重視出版，這是我們非常樂見的事情。」

李永得說，金鼎獎最重要的目的就是鼓勵好的出版，他每年在金鼎獎公布後，都會仔細注意今年得獎書籍，每年獲獎的書籍都跨越許多領域，非常多元，「所以我首先要代表文化部感謝所有參與的出版界朋友、先進，還有創作者。」

李永得表示，要在這麼多報名作品中，挑選出得獎作品，評審委員真的非常辛苦，他也相當感謝評審委員付出的心力及經驗。

對於未來如何振興出版業，李永得指出，目前雜誌、報紙都免徵營業稅，「但是書本還沒有」。他表示，已在蘇貞昌的支持下，與財政部達成共識，目前正在修訂相關辦法，「這個辦法就是所有的出版品，包括書本也是免稅」，希望這項政策在明年1月就能實施。

李永得表示，還有許多振興出版的方法，未來還需出版業界、創作人共同努力，「培養越多好的出版，越多好的創作人才，我們相信未來出版產業的發展，一定是指日可待。」

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