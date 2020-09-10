美豬攻防戰 立院最快18日開議

立法院即將開議，立法院長游錫堃10日表示，開議日期不斷延後，14日將安排朝野協商，他確實擔心瘦肉精美豬的議題將使朝野對立，期待下周朝野協商取得共識，早日開議處理相關重大議案。而依民進黨立法院黨團評估，可望於18或22日正式開議。

立法院9日發出朝野協商通知，14日將召集各黨團協商新會期開議日，及修憲委員會相關事宜。本會期要處理110年總預算案、產業亟需紓困3.0特別預算案、前瞻預算、修憲案等也都必須處理，再加上瘦肉精美豬明年開放在即，卻遭在野黨抨擊程序粗糙，朝野攻防一觸即發，為新會期投下不定時炸彈。

游錫堃昨在立院受訪時表示，他向來支持早日開議，然而民進黨團對此提議有意見，後來又碰到捷克參議院議長訪台做防疫工作等，才訂於14日朝野協商。他強調，希望下周協商達成共識，讓國會早點上工，尤其預算審查不要拖太久。

另游錫堃坦言，很擔心美豬、美牛議題可能會引發朝野激烈攻防，希望早點開議，「該審的就審、該報告的就報告」，讓大家「暢所欲言」，讓所有程序能周延。

據黨團規劃，新會期有110年度總預算案、2,300億的「前瞻基礎建設計畫第三期特別預算案」、2,100億元「紓困3.0」特別預算等三大預算案待審，尤其紓困3.0含第三、四季對艱困企業或個人補貼，紓困振興合計經費1,717億元。

至於財政部主推的「貨物稅條例」，因應即將屆滿的汽機車汰舊換新優惠；「稅捐稽徵法」擬加重重大逃漏稅罰則與滯納金上限降為10％，交通部力推觀光署升格案，國發會擬提攬才專法，均將伺機推動。