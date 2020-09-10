首檔可持續發展債券 年底問世

全球永續投資正夯，金管會證期局長張振山10日指出，櫃買中心將在2021年建置永續板，推動綠色債券、可持續發展債券及社會責任債券，其中今年底前將建立並發行首檔可持續發展債券制度，明年則建立社會責任債券制度，我國永續發展投資與籌資工具將更多元化。

近年全球掀起永續投資浪潮，投入永續投資環境、社會及公司治理（ESG）資金超過30兆美元，行政院會10日聽取金管會報告「公司治理3.0－永續發展藍圖」三年計畫，從強化董事會職能、提高資訊透明度、強化利害關係人溝通、接軌國際規範及深化公司永續治理五大主軸，推動39項措施。

蘇揆強調，金管會制訂「公司治理3.0」特別著重強化企業社會責任、永續經營，促進企業資金投入環境及社會公益，正是外資相對看重的經營指標，也要讓國際機構對台股更有信心。

張振山則表示，「公司治理3.0」特別強調「永續發展藍圖」，要營造健全ESG生態體系，強化資本市場國際競爭力，談的就是ESG商品。截至6月底為止，綠色債券發行量達到43檔、金額1,143億元，金管會已規劃可持續發展債券預訂年底發行。

張振山說，ESG商品是國際熱門商品，也廣受外資青睞，包括發行可持續發展債券，在商品出來後，也會有指數型商品跟隨著出來，這是未來三年一系列可預期將會看到的。

金管會則說，櫃買中心規劃2021年建置永續板，推動綠色債券、可持續發展債券、社會責任債券等永續發展相關商品，多元化我國永續發展的投資與籌資工具，促進企業資金投入環境及社會，共同創造台灣永續發展的環境。