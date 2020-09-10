商家突歇業 可提前課稅防堵

財政部北區國稅局10日指出，若公司擅自倒閉，負責人已跑路，國稅局可提前課稅，透過向法院聲請假扣押，先行取得公司剩下資產、拿回稅款。

依照我國稅捐稽徵法第25條規定，官員指出，如果欠稅個人與企業負責人有隱匿、移轉財產或提前申請出境情況，國稅局可先行課稅。

官員也表示，稅捐稽徵法訂定稅捐與健保費徵收優先於普通債權，如果欠債人同時有欠稅、欠健保費、欠債情況，必須依序償還欠稅款與健保費，接著才是普通債權，因此若欠稅企業惡性倒閉或擅自歇業，國稅局也能合法扣押其資產。

舉例而言，日前桃園市知名泳裝銷售商A倒閉，留下積欠已久的欠稅案件，國稅局已移送行政執行分署做強制執行，預計先處分流動性資產、再來是不動產。

但泳裝銷售商負責人名下還有另一家泳裝批發公司B，該公司擅自歇業，負責人也行蹤不明，雖然B公司帳上資產負債表還有4,156萬元及機器設備976萬元，但是因債權人紛紛上門討債，部分資產已經被拿走。

此外，公司負責人帳戶在近幾月出現移轉海外情況，國稅局判斷負責人可能脫產逃稅。為避免人去樓空、收不到稅款，國稅局在今年4月採取提前課稅方式，要求B公司繳納今年應繳的營所稅與營業稅款，合計297萬元，並採取假扣押方式，順利拿回稅款。而A公司仍在強制執行階段，官員表示，雖然行政執行分署已在檢視剩餘資產，惟情況不樂觀、未必能收回欠稅款。

官員認為，企業欠稅是以法人單位為基準，所以即使A、B公司皆為同一負責人，若兩家企業欠稅額度皆低於300萬元門檻，在沒有重大理由前提下，國稅局也無法限制負責人出境。