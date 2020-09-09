保稅貨物存倉期限 可申請延長

今年1月以來國際航班大幅減班，機場旅客也減少，機場免稅店營業額也下滑，為協助業者度過難關，財政部關務署放寬保稅貨物存倉規定，原本最長為2+1年（2年加上延長1年），現在因應紓困機制，業者可額外申請延長存倉期限，貨物可放4年以上（2年加上申請2次延長）。

關務署指出，今年以來國際機場免稅店業績掉七成以上，至於國內的離島免稅店在今年6月之後雖然有國旅升溫加持、但仍小幅下滑約一成。

目前免稅店業者與上游廠商多為簽約方式，即使疫情影響銷售量、舊貨品未能賣掉，但新貨品依照合約仍持續進貨，導致多數業者的新貨品只能先放在保稅倉庫，而且因銷量委靡不振，保稅倉庫貨品越放越久、業者倉儲壓力日益增加。

為解決業者倉儲情況，關務署今年修正保稅倉庫設立及管理辦法，只要在「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」期間（今年1月至明年6月），保稅倉庫業者、機場免稅店業者等皆可另外申請延長存倉期限、免受年限規範，而且關務署也大幅簡化行政程序，審核單位由財政部改為各海關，審核時間約減少一半。

官員舉例，如果國際機場免稅店業者的貨物存倉期限到2020年3月，可在期限前先行申請延長一次、即為2021年3月，如果明年初疫情未歇，業者還可另外申請延長一年，即可延到2022年3月。

不過，貨物在倉庫久放，難免會有變質或是賣相不佳，業者多半會有重整保稅倉庫內貨物需求。

官員建議，業者可以採取五大方式，首先是整理貨物，像是加貼標籤、整修；第二是分類，例如依照貨物性質、形狀、大小顏色區分等級或類別。

第三是檢驗，業者可針對存倉貨物測試其內容物是否變質。第四為分割、裝配，業者可派人力或利用工具把貨物分割或重新組合。第五則是重新包裝，業者可將存倉貨物之原來包裝重行改裝或另加包裝。