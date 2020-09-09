華為禁令15日生效 PwC：台廠供應鏈別踩雷

美國商務部自15日啟動華為禁令，只要企業是採用美國技術及軟體的晶片，必須經過美方許可才能出貨給華為。普華（PwC）商務法律事務所9日指出，除華為以外，台企如果交易對象在美國出口管制「實體清單」範圍，同樣要事先申請美國商務部許可證，以免踩到美方地雷、遭受制裁。

美方制裁的嚴重性不僅在於中斷技術支援，還包括天價罰金。過去中國大陸電信設備製造商中興通訊公司在2012年出口產品給美國出口管制「實體清單」的伊朗電信，遭美國商務部制裁、斷絕晶片供應鏈，中興通訊先後支付8.9億美元、14億美元罰金才達成和解。

普華商務法律事務所合夥律師張家健指出，美國從去年開始逐步制裁華為。第一步是將華為及關係企業列入美國出口管制清單，禁止美國企業與華為做生意，當時對台灣影響並不大，反而台積電、聯發科可以拿到轉單紅利。

然而，美國自今年啟動第二步制裁，美國商務部今年5月修訂《外國直接產品規則》，規定華為若向美國晶片相關供應鏈夥伴申請晶圓代工，美國供應鏈夥伴不能使用美國的製造設備軟體或是管制技術，台積電當時就宣布不會再出貨給華為。

此外，美國在今年8月發動第三步制裁、發布《最終條例》，自今年9月中以後，美國供應鏈夥伴將被強制拉入制裁華為範圍，在未經美國同意的前提之下，只要企業有使用美國製造設備軟體或管制技術，統統都不能與華為做生意，因此聯發科在8月底向美國提出申請，盼能獲得美方的同意、繼續向華為出貨。

張家健表示，過去台企交貨不會特別過問產品流向，但9月中以後要特別小心，如果是華為或美國清單對象找中間商代為向台企採購、形同台企出貨給華為，台企在完全不知情的前提下免受罰，但如果是知悉、被動得知情況下，台企可能會踩到美方地雷遭制裁。