三聯式紙本發票 明年1月走入歷史

財政部8日指出，依照統一發票使用辦法規定，我國自明年1月起將不再使用舊式的三聯式發票（電子計算機統一發票）。官員提醒，目前最常使用三聯式發票的旅館、飯店、車商等業者應盡快導入一般電子發票系統或是改用其他發票類型，以免明年無法開立有效發票、遭國稅局裁罰。

我國統一發票類型有五種，包括長條型紙張（收銀機發票）、熱感應紙發票（電子發票）、二聯式發票（多為3C業者使用）、手開發票、三聯式發票。

三聯式發票為業者在電腦系統開立發票後，列印出紙本交給買受人，一聯為申報用、而買賣雙方各持有一聯，但財政部官員指出，現在企業多半導入電子發票系統，直接將銷售金額、品項建立電子存根檔、收執檔及存證檔，不用再以紙本儲存，長期來說，電子發票成本相對三聯式較為便宜。

財政部在2016年預定將三聯式發票逐步廢除，全面改用超商使用的電子發票系統，因此自2017年起財政部不再核准新營業人開立三聯式發票，至於原本核准開立的商家還可繼續使用。

不過，財政部考慮到既有業者發票系統移轉的準備期間，因此訂出三年緩衝期間、原本計畫是到2019年底讓三聯式發票落日，但各大業者在去年反映三聯式發票是自行印製，套版還沒用完，若在2019年落日反而浪費紙張，與財政部節能減碳的宗旨有所違背。

財政部迫於壓力，為逐步推動電子發票政策並兼顧實務作業，因此在2019年中公告「統一發票使用辦法第32條」修正草案，將三聯式發票落日期限從2019年底延長至2020年底。

官員坦言，三聯式發票落日期限已是一延再延，今年確定會讓這類發票落日，建議業者如果是營業額較小，可以考慮採用手開發票或是收銀機發票，如果營業額較大，則直接採用電子發票方式較為方便。