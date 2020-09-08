前八月輸台口罩 陸製占七成

財政部關務署8日指出，今年前八月我國已進口3.43億片口罩，其中2.45億片為陸製口罩，占比約71％。

關務署認為，今年前六月我國依口罩纖維與稅則區分，7月後因應疫情指揮中心規定，分類方式轉為醫療用與非醫療用。

其中，醫療用口罩必須檢附CNS 14774國家標準或是同等國際標準證明給海關，還有各項材料無細胞毒性、無過敏性及無刺激性等檢驗證明；至於非醫療用口罩只需提供產地、材料等文件即可。

今年前六月，我國共進口1.34億片口罩，其中陸製口罩約1.1億，占比約82％。而七、八月我國進口2.09億片口罩，陸製口罩約1.35億片占64％，占比下降主因八月起菲律賓口罩大舉來台，光八月就有約0.54億片。

官員指出，我國目前進口大陸口罩多為非醫療用途，至於進口醫療口罩大宗則為菲律賓，關鍵為我國業者向美德醫療集團下單，自8月起大量進口美德醫在菲律賓廠所產製醫療用口罩。

此外，我國海關自7月起發現有部分口罩產地標示不實，移交給經濟部國貿局做裁罰，關務署隨即在8月啟動專案查核，累計共查獲84萬片偽標MIT口罩，全部都是透過快遞貨物與郵包方式進口，海運、空運各占一半，分別約42萬片。

官員說，這84萬片山寨MIT口罩多為個人名義進口，除了加利公司以外，其他國家隊廠商並沒有進口偽標MIT口罩情況。