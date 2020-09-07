畢業生在鄉就業比例 較往年低

勞動部最新統計發現，今年應屆畢業生留在家鄉（戶籍地與工作地相同）工作比例普遍較去年更低，全台比例從45.39％下降至44.81％。六都中，除桃園市的應屆在鄉工作比例提高，其餘五都比例都下降。勞動部官員說，受疫情影響，求職青年可能以大學就讀區域為尋職優先，就會降低在鄉工作意願。

在六都之外，包括花蓮縣、宜蘭縣、屏東縣、基隆市、連江縣的在鄉工作比例都較去年提升，其中以花蓮縣增加2.36個百分點最高，在全台各縣市中，以台東縣在鄉工作比例降低最多，達4.64個百分點。

從勞保投保資料與戶籍地比對後發現，應屆畢業生主要集中在六都，從六都設籍人數來看，台北市「在戶籍地工作」比例最高，有70.34％，但與去年同期為70.86％，排名第二的為台中市，比例為58％，去年同期為59.16％，高雄市則為第三，比例為53.86％，去年同期比例為54.34％。

六都中，只有桃園市應屆畢業生在鄉工作的比例從46.36％提高至46.62％，增加0.26個百分點，其餘五都皆下降，其中以台南市下降2.42個百分點最高，其次為台中市下降1.16個百分點。

為讓109年大專應屆畢業青年在疫情中順利找到工作，勞動部祭出多項措施與計畫，但產業關注的僱用青年獎助計畫遲未上路。官員表示，目前失業率為4％，其他包括無薪假、大量解僱，甚至第四季人力需求調查都發現，事業單位對人力需求仍存在，「尚不需要這計畫來刺激市場」，等於計畫仍放在口袋中。

僱用青年獎助計畫雇主僱用青年薪資達2.8萬元以上，每僱用滿三個月，一次發給2萬元，最長以12個月為限，等於每僱用一人、最高可補助8萬元。勞動部預計投入24億元、協助3萬青年就業。