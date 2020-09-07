營造業適用就業獎勵 最高領10.8萬

為在疫情期間協助青年就業及充實特定行業人力，勞動部7日宣布放寬「特定行業就業獎勵津貼」適用資格，讓缺工嚴重的營造業可以透過獎勵方式引導進入且穩定工作，而且營造業適用範圍較廣，只要「非行政職」，包括工地主任、職安衛人員等管理職都可以適用。

勞動部透過獎勵方式引導青年在缺工產業穩定工作，營造業在跨部會評估後曾一度喊卡，但在勞長許銘春的堅持下，營造業不但可望重回適用行業，還將擴大適用範圍。

許銘春指出，依照特定製造業（3K）或照顧服務業的就業獎勵要點，主管職不適用獎勵規定，但營造業缺工太嚴重，為讓營造業能注入新血，特別放寬規定。

依「鼓勵失業勞工受僱營造業工作試辦計畫」規定，失業勞工符合失業滿30日以上、非自願離職或經公立就業服務機構評估情形之一，向公立就業服務機構辦理求職登記，經推介受僱於營造業法所訂綜合營造業、專業營造業及土木包工業廠商從事營造業工作，但「不包括」從事會計、財務、文書等商業及行政專業人員、商業及行政助理專業人員、事務支援人員之工作。

受僱於同一雇主滿30日，且每月薪資不低於勞動部公告每月基本工資者，依任職期間，每月發新台幣5,000元至7,000元就業獎勵，最長發18個月，最高獎勵10萬8,000元，且與「青年就業獎勵計畫」並不衝突，兩者合計最高領13.8萬元。

勞動部進一步說明，除本次施行營造業工作就業獎勵措施外，若營造業雇主僱用經公立就業服務機構推介的特定類型失業勞工，還可依「就業保險促進就業實施辦法」申請僱用獎助，有求職需求的勞工及求才需求的事業單位可多加運用。