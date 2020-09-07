營所稅暫繳申報 五種商家免辦

9月營所稅暫繳季來臨，受疫情衝擊，今年預估暫繳稅額為1,915億元、年減14％。財政部指出，只有五種商家免申報暫繳，包括受疫情衝擊的營利事業、境外電商、獨資合夥組織與小規模營業人、暫繳稅額低於2千元、新設立或是面臨解散的營利事業等，其他商家仍需申報暫繳。

為減輕業者於年度結算申報一次負擔大額稅款壓力，同時便利國庫資金調度，我國設定營所稅暫繳制度，營利事業每年9月可依照前一年度的1/2營所稅額或上半年營業收入計算並申報暫繳營所稅款。若業者採用網路申報、今年應在9月30日前上傳資料；選用紙本遞件者，則為今年10月9日前遞送。

據財政部統計，我國自2014年建置企業營所稅暫繳申報系統，暫繳稅額從當年度的1,364億元逐年成長50～240億元，2018年為1,970億元，2019年因所得稅改、暫繳稅額高達2,215億元水準。

不過，今年因新冠疫情衝擊企業營收，加上我國新增「稅務紓困條款」，只要是已申請核准的紓困企業或短期內營業額大幅衰退的公司，例如連兩個月營業額較前半年或去年同期衰退15％以上、今年免申報暫繳。官員預估，2020年暫繳稅額將年減300億元，稅額可能剩1,915億元規模。

此外，免申報暫繳的營利事業還有境外電商、獨資與合夥組織、小規模營業人、暫繳稅額低於2千元者，還有面臨解散或是前一年新成立的營利事業。

官員指出，境外電商在我國並沒有固定營業場所，每年營所稅申報是透過報稅代理人代為扣繳與申報，因此境外電商本身不用申報暫繳；而新成立的營利事業因為還沒有前一年度營所稅額做為基準，因此免申報暫繳；面臨解散的營利事業為依序辦理決算、清算申報。

至於獨資、合夥組織、小規模營業人與暫繳稅額低於申報門檻2千元營利事業，官員表示，這些屬於規模較小的商家、稅額也較少，比較不會有大額稅款壓力，因此僅需每年5月申報營所稅即可、免申報暫繳。