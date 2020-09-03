美豬強制標示 政院：嚴查重罰

總統蔡英文宣布2021年元旦開放含萊克多巴胺的美豬、30個月齡以上美牛進口，引起各界對食安的疑慮。農委會動植物防疫檢疫局長杜文珍3日指出，未來將以三個方向要求標示：散裝食品、有容器包裝食品、直接供應肉品的餐飲場所，都要標示清楚肉品來源。行政院也要求各部會嚴格管理，依法重罰。

行政院長蘇貞昌3日在院會中聽取農委會「台灣走出去－參與國際經貿的最後一哩路」報告，針對美豬、美牛進口議題，蘇揆要求相關單位嚴格執行食品標示，並訂定罰則，嚴格處罰。

杜文珍表示，政府已經跟業者進行20多場座談，國外使用萊克多巴胺，國內業者有志氣，都說不要用，將來讓讓豬肉打國際盃。美豬、美牛進口措施明年元旦生效，農委會將會儘速規範標示，確保所有措施說到做到。

蘇揆裁示，請財政部、農委會強化邊境進口肉品的檢疫及查驗，國內販售散裝和包裝食品，從零售市場、夜市、商圈到餐廳等，都要加以標示，並要求請衛福部依食安法罰責，擬定裁罰基準供中央及地方遵循，對於未依規定清楚標示產地，或雖有標示、卻標示不實，魚目混珠，意圖降低成本的業者，應嚴查重罰。

各部會也要立即盤點，就權責下有提供豬肉及其製品的區域、場所，如經濟部負責百貨公司、賣場、網路電商、傳統市場、商圈、夜市等，農委會負責農漁會超市、休閒農場及農特產展售中心，交通部負責航空站、國道休息站賣店，國防部負責軍營團膳等，全面落實產地標示規定，提供給消費者足供辨認的資訊，讓消費者安心選購。

教育部並已行文要求各級學校供膳，特別是國中小的營養午餐，一律使用國產肉品，請農委會協同教育部，就午餐使用食材來源是否如實登錄，嚴格加強稽查。

媒體詢問，政府公布開放美豬含萊克多巴胺殘留標準只訂定肌肉、肝、腎、脂肪四個部位，其他部位是否也有檢出標準？出席院會後記者會衛福部次長薛瑞元說，國際標準訂四個部位，但參考其他國家標準，有些有加上「其他可食用部位」，但這個部分可討論，若沒有訂定，那其他部位就是「零檢出」。