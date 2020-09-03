第三批退稅9/30入帳 核退30億

財政部財政資訊中心3日指出，第三批退稅將在9月30日發出，退稅件數為26.8萬件、退稅金額為30.1億元，件數與金額較去年同批次成長約1～2倍。

根據財政部統計，今年首批退稅案件數為223.9萬件、退稅金額為360.5億元，第二批為72.3萬件、113.5億元。合計前三批退稅共323萬件、504.1億元，國稅局表示，今年件數較去年同期小幅下降2％，但整體退稅額逆勢成長2％。

官員認為，退稅金額成長不外乎兩種原因，包括「景氣衰退讓所得降低」、「稅制改變、可退稅金額增加」。

今年報稅的案件為2019年度，綜觀2019年，我國部分企業雖受中美貿易戰波及、但部分公司反而享受轉單紅利，整體來說衝擊不大。

排除景氣因素後，官員認為退稅金額成長關鍵為稅制改變，我國在2019年有四大減稅加碼優惠，首先為12萬元長照特別扣除額，只要符合衛福部「須長期照顧的身心失能者」，可額外適用該扣除額，約29萬人受益、減稅利益約20億元。

第二則是名模條款，提供薪資核實扣除制度，可依照治裝費、進修訓練費、職業工具支出等三項分別減除薪資收入3％，適用人數約7萬人，減稅利益約20億元～42億元。

第三2019年每人基本生活費為17.5萬元，全國約184萬戶享受基本生活費減稅優惠，減稅利益約72.6億元。

第四則是財政部發布函釋、放寬扶養「無謀生能力」親屬定義，新增「全年所得低於基本生活費」、「受監護宣告精神障礙」「嚴重精神疾病」、「適用長照特別扣除額」等，若親屬有這四種情況皆可列為扶養對象。

今年受疫情影響，財政部延長所得稅申報期限至6月30日，前三批退稅日期為6月30日、7月31日、9月30日。若今年逾期繳稅，未在6月30日以前申報，則列第四批退稅者，退稅日期為2021年1月18日。