七大類商品H1課反傾銷稅1.3億

財政部關務署2日發布統計，我國2020年上半年針對七大項進口產品合計課徵1.3億元反傾銷稅，其中近八成來自中國大陸製鞋靴、稅額達0.99億元。受矚的是，陸製鋁箔品反傾銷調查，最快今年11月可課徵臨時反傾銷稅，預計明年1月將公布初判。

關務署指出，當進口貨物以低於同類貨物正常價格的方式進入國內，只要有我國業者提出申請，經政府調查確定確實對國內產業造成損害，關務署就會祭出反傾銷稅以保護MIT產業。

目前我國針對七大進口產品課徵反傾銷稅，包括大陸與韓國產製的不銹鋼冷軋（300系）、特定鍍鋅與鋅合金扁軋等兩大類鋼品，適用稅率依序為37.65～38.11％、4.22～77.3％。

而中國大陸產製的鞋靴、毛巾、過氧化苯甲醯、卜特蘭水泥及其熟料等四類產品也屬於課徵反傾銷稅範圍，適用稅率依序為4.56～43.46％、0～29.72％、2.35～26.67％、91.58％。

另外巴西、中國大陸、印度、印尼、韓國及烏克蘭產製的碳鋼鋼板則適用反傾銷稅率4.02～80.5％。

官員指出，近三年來反傾銷稅每年稅額約2.5億元～2.9億元，每年依照貨物進口狀況，多為陸製鞋靴稅額占比為大宗，其次為碳鋼鋼板，第三為特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品。

因應產業需求，我國自2018年啟動陸製不銹鋼熱軋鋼品、特定碳鋼冷軋鋼品雙反調查，經跨部會調查之後，關務署認為我國無類似同業，對於產業損害相當小，因此暫不課徵。

此外，中鋼集團旗下的中鋼鋁業公司也在今年上半年提出陸製鋁箔品反傾銷稅申請案，中鋼強調，中國大陸鋁箔自2016年至2019年上半年大舉出口至台灣，利用低價策略、蠶食鯨吞我國市場，衝擊國產品內銷價格。

財政部在8月4日公告、展開陸製鋁箔品反傾銷調查，經濟部已在進行產業損害調查，最快今年11月即可課徵臨時反傾銷稅，預計明年1月將公布初步判定結果、明年6月則公布最終判定。