廢電池回收 22日前加碼優惠

環保署2日召開記者會，鼓勵民眾回收廢乾電池，再次祭出限時加碼優惠，於全台9,600個據點，可享合作企業提供的「0.5公斤11元」加碼回饋。

環保署解釋，由於廢乾電池含有可回收再利用的鐵、錳、鋅等金屬，若妥善回收，可回到產業製程循環再利用，但若任意棄置，將造成資源浪費，甚至污染環境。

環保署回收基管會執秘顏旭明表示，目前我國每年約使用乾電池1萬1千公噸，但獲得回收約4千公噸，回收率穩定維持在四成左右，仍有部分乾電池尚未進入回收體系中，還有進步空間，因此環保署再次舉辦回收活動，鼓勵民眾將擱置在家的廢乾電池拿出來回收。

顏旭明指出，電池在高耗電電器用品中無法使用時，並非真的沒電可用了，民眾還可先「降階使用」，換到鬧鐘、遙控器等用電量較小的繼續使用，殘餘電力也不浪費，但這麼做不能算是真正物盡其用，因這些廢乾電池所含有的貴重金屬，應該要回收再利用。

由於回收須以每0.5公斤為一單位，換算下來，以3號電池為例，約為20至25顆。環保署說，這次回收活動，除統一及全家兩大超商繼續合作參與，還新增家樂福企業旗下的量販店及超市共同響應，9月9日起至9月22日止，為期二周的活動期間，民眾前往3家超商及量販店全台9,600個門市，進行電池回收，就可折抵當次購物消費11元；家樂福所屬量販店及超市更可在服務台直接兌換11元現金。

環保署表示，統一、全家及家樂福響應環保，平時已有回收廢乾電池折抵消費或兌換現金活動，統一超商為0.5公斤折抵消費8元，全家便利商店為0.5公斤折抵消費10元，家樂福為1公斤兌換現金5至8元。