台電招博士6萬起跳 首開智慧電網

台電暌違四4年再開博士職缺。為因應能源轉型、智慧電網等多元發展，台電今年開出十類別18名博士職缺，創歷史新高，其中更包含智慧電網通訊、資訊工程、氫能發電等六類，都是首次招考。

台電表示，今年度新進博士級人員甄試簡章已公布，10月開始線上報名，12月27日初試，正式錄取後起薪約6萬元。台電補充，過去在2015年首次招募新進博士級人員，並於2016再招9名，今年度博士招考更一口氣開出含電力系統（5人）、智慧電網先進通訊技術（2人）、研發科技創新管理技術（1人）、資訊工程（4人）、海洋牧場（1人）、碳捕捉封存與再利用（1人）、新能源與氫能發電（1人）、葉片再生與銲接工程（1人）、經濟（1人）、資通訊科技（1人）等十類別共18名博士新人名額。

因應智慧電網發展及5G通訊技術演進，台電首次招募智慧電網先進通訊技術博士員額，投入電力和電子、通訊系統整合。為強化大數據、AI結合光電、風電等再生能源發電預測、電力設備智慧診斷技術研發，台電首度延攬資工博士人才。

值得注意的是，台電為補足近期「人力大退休」困境，近年來年年招考，光今年5月雇用人員（養成班）招考700多人，預計11月經濟部轄下國營事業聯合考試，也招募700多人，加上其餘零星招考，一年補足新血逾1,500人。台電發言人張廷抒表示，從前幾年開始台電人力出現退休較多情況，預計2021年達最高峰，2022及2023年單年都超過千人，2024年才降到700人左右，退休與晉用趨於一般水準。