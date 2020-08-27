前七月稅收縮水 靠5G規費彌補

財政部統計，截至7月底今年度中央政府總預算歲入執行結果，累計實收1兆3,411億元、年增9％，實收數占全年預算數63.7％，稅收雖有所下滑，但5G頻譜與各項規費成長、彌補減幅。

財政部國庫署副署長顏春蘭27日指出，今年歲入的稅課收入累計實收9,754億元、年減659億元減幅最大，預估全年稅課收入可能出現短徵千億元情況。

顏春蘭表示，所幸今年仍有5G頻譜釋照許可費1,422億元進帳，較預期目標440億元多出近千億元，且今年還會有國產署標售世貿三館（313億元）、國泰營區地上權案（98億元）等權利金收入，可紓解財務壓力。

顏春蘭分析，今年我國稅收有三大稅目成長，包括：證券交易稅、綜合所得稅以及營業稅分別增加291億元、58億元及39億元。證交稅受惠於交投熱絡，台股連續五個月日均交易量都在1,881～2884億元之間、挹注前七月證交稅收786億元。

而綜所稅主要是去年景氣仍在高檔，我國個人申報稅額及扣繳稅款增加，累計今年前七月綜所稅收達3,390億元、約年增2％。營業稅則是在政府推動三倍券、安心旅遊補助等政策誘因下，還有國內消費升溫，挹注前七月營業稅收達2,768億元、約年增1％。

然而，營所稅收則受到內憂外患影響，去年有外部的中美貿易戰衝擊企業2019年營收，另外則是國內稅制的未分配盈餘稅率由10％降為5％、產創條例智慧機械與5G投資抵減等租稅優惠，加上今年稅務紓困延期與分期繳稅等措施，大幅衝擊營所稅收。

顏春蘭認為，今年稅收雖有減少、但規費收入則逆勢成長，國庫署將持續關注各項歲入執行情形，盼能達成今年歲入預算目標。