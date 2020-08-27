配合國土計畫遷移 將發補償費

內政部部務會報27日通過「實施國土計畫管制所受損失補償辦法」草案，預計民國114年公告國土功能分區圖後，非都市土地上既有合法建築物或設施，如須配合遷移，政府將主動發給「遷移補償費」，若既有合法可建築用地變更為非可建築用地的權利受損，也可申請「變更補償費」，兼顧民眾權益及國土永續。

營建署副署長陳繼鳴表示，現在正在實施區域計畫法，國土計畫內容還沒完成，要等各縣市政府明年4月起核定國土計畫並公告，交代土地資源利用方式，把每一筆土地區分用地畫出來，功能區分完成後，區域計畫停止適用，接下來就依照國土計畫法執行，目前正在盤點20多個子法的修法工作。

為確保國土永續發展，依據今年4月修正的「國土計畫法」規定，國土功能分區圖將在114年4月30日前公告，屆時將明確區分發展範圍，確保未來土地開發利用不再誤用環境敏感地區或優良農地。

內政部強調，國土計畫法對既有合法建築物或設施，是以維持原來合法使用為原則，但若不符合未來國土計畫土地使用管制規定，且有國土保育保安需要時，這次新訂的補償辦法規定，直轄市、縣（市）政府將主動發給「遷移補償費」，包含建築物或設施、農作改良物、墳墓、動力機具、生產原料或經營設備、水產養殖物、畜產、原居住人口及營業損失等，才能請民眾配合搬遷，降低對民眾權益的影響。

陳繼鳴指出，國家不會，也沒有必要把所有保育土地強制徵收，但在國土計畫分區中不能蓋房子的保育土地，還是可以進行農業、休閒等使用方式，尊重土地所有權人的權利。但是一些在保育區內，災害問題嚴重的地區，就要主動採取一些行動。

補償辦法也規定，原本區域計畫法的「可建築用地」，包含甲、乙、丙、丁種建築用地、遊憩用地等，若經直轄市、縣（市）國土計畫變更編定為「非可建築用地」時，對於受損的建築權利，土地所有權人可於國土功能分區圖公告屆滿1年後，申請「變更補償費」。

內政部指出，「變更補償費」是以變更前、後土地價值差額進行計算，土地並不會被徵收，仍然歸土地所有人所有，但經補償後，將不得再申請建築。