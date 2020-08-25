桃機第三跑道 2025完工不變

提升桃園機場能量，行政院規劃興建桃機第三跑道，並宣示提前五年在2025年完工，不過，交通部與桃機公司上周在行政院專案小組會議中，以用地取得進度不及為由，希望展延到原定的2030年，未獲同意。行政院政委兼工程會主委吳澤成25日表示，他暫不同意，目前仍以2025年完工為目標。

行政院加速推動桃園航空城計畫，為提升桃園機場能量，規劃第三跑道，環評在今年3月通過，內政部土地徵收審議會4月也通過航空城計畫，並由桃園市府辦理徵收公告作業。惟興建第三跑道取得用地，在拆遷補償等仍有不少煩瑣程序待與當地居民溝通。

行政院上周舉行桃園航空城專案小組會議，由吳澤成主持，交通部在會中提出恢復為2030年完工報告。吳澤成指出，興建桃機第三跑道計畫原本目標是2030年完工，但因航空業者認為太慢，會趕不上成長需求，交通部在2016年決定提早到2025年完工，環評作業也跟著提前辦理。

他強調，當初就因機場起降飛機流量大，興建第三跑道有其急迫性，現在受疫情影響，旅客較少，需求較不急迫，但疫情不是永久，不能鬆懈，還是應加速進行。

他說，交通部應先加速進行工程設計、發包，再配合用地取得時間，視整體狀況，若確實來不及要展延再說，但現在仍以2025年完工為目標。現在距離2025年還有五年，連跑道工程都沒設計好就說要展延，回復到原先的2030年期程，這樣不宜，更何況政院目前政策是加速、加快公共建設。由於都市計畫、環評、區段徵收等剛通過，他說，後續用地取得時程，可能會稍微延遲，但「應該要全力以赴。」

交通部航政司長葉協隆表示，政院「並未堅持2025年完工目標」，2016年拍板完工目標後，發生用地取得不順、地上物區段徵收計畫延後，水利法規修正等問題。現將依政院專案會議結論修改計畫，完整考量工程內容、用地交付時程、分區施作及各工項施工順序等事項，預計10月提報交通部轉行政院審核。

民航局指出，已與桃園市府研商拆遷獎勵條件與安置措施，規劃於2024年完成特定區內民眾搬遷，並依政院要求，桃機同步進行第三跑道工程規劃設計等先期作業，並提報建設計畫，後續配合土地取得進度趕辦工程，再研議是否維持2025年完工目標或另訂期程。