社福買到府沐浴車 貨物稅全免

財政部近日將發布函釋，訂定到府沐浴車核退全額貨物稅要件，包括提供單位為非營利組織或機關團體、車輛配備齊全，另外還需要到宅沐浴車行車執照與五種證明文件，按照目前49輛提供長照服務的到宅沐浴車估算，平均每輛可核退約7千元貨物稅。

我國去年底三讀通過社福車輛貨物稅修正案，其中到府沐浴車屬特種車優惠無限期。根據稅式支出報告顯示，2020年底我國到宅沐浴車可增加至54輛，稅損約40萬元，每輛平均退稅7,400元。

衛福部修法時指出，不少失能長者因受限移位困難或衛浴設備貧乏，無法由家屬協助長輩在家淋浴清潔，而到府沐浴車可將長者載到車上洗澡，減輕照顧壓力。目前各縣市社會局處如桃園、新竹、台中、高雄等提供申請預約到府沐浴車。

財政部官員認為，到宅沐浴車免徵貨物稅宗旨在於高齡化社會到來，未來失能長者數量將增加，透過租稅優惠可鼓勵地方政府及非營利組織購置到宅沐浴車，優化我國長期照顧服務，惟申請人須符合非營利組織規範，且到宅沐浴車要涵蓋基本配備、證明文件等才享免稅。

官員表示，到宅沐浴車的車體可以是小客車、小貨車、小客貨兩用車等，但關鍵是車上的基本配備要有固定式水箱、供水與供電系統、排風與加熱功能等，且車身還要有單位名稱及到宅沐浴車專用標誌。

此外，除了特種車輛行車執照外，官員指出，申請人還要檢附立案證明及組織章程或法人登記證書影本、車輛新領牌照登記書影本、貨物稅完稅證明影本、車輛照片，以及移轉退稅權利同意書等五種文件，國稅局才會核退全額貨物稅。