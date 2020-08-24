機車汰舊換新補助 不用再跑原戶籍

環保署24日修正發布「機車汰舊換新補助辦法」，9月1日起，民眾換新車後不用再跑原戶籍地申請，可望大幅簡政便民。環保署強調，機車汰舊換新補助採分年度調降補助金額，最高5,000元早鳥補助只到今年底，明年將會降為3,000元，機車族得把握機會。

環保署表示，原規定補助須向舊車車籍登記地的環保機關提出申請，但實際民眾新購車輛後，多由銷售地點車輛製造廠或銷售商，協助民眾辦理舊車報廢及申請補助程序，因此修正後自9月1日開始，換購機車者改向新車車籍設籍地環保機關提出申請；換購電動（輔助）自行車則改向戶籍地的環保機關提出申請。

環保署官員說，推動機車汰舊換新補助政策啟動超過半年，各方意見回饋陸續反應回來，包含申辦主管機關、檢附申請資料等實務問題，環保署積極進行滾動式檢討，基於簡政便民原則，因此修正發布「機車汰舊換新補助辦法」。

至於而原先申請資料上必須檢附汽機車異動登記書（報廢）影本規定，官員說，考量舊車車籍狀態已可由相關資訊系統查詢得知，因此修正為無須檢附。另外過去須檢附新購車輛照片規定，考量民眾所檢附之行車執照已有記載相關資訊，因此修正為換購機車者免檢附。

不過，官員強調，若是新換購電動（輔助）自行車者因無行車執照，仍須檢附照片。另考量部分電動（輔助）自行車型較難以拍攝清晰車架號碼照片，這次新增可以用拓印的方式，檢附備查。

環保署強調，期望藉由本次修正，提升民眾汰舊換新意願。環保署提醒，機車汰舊換新補助採分年度調降補助金額方式，最高5,000元的早鳥補助只到今年底，明年就將降為3,000元，車主及早淘汰老舊機車，不僅減少空氣污染，還可享高額補助。

根據環保署統計，統計從2017年至2020年6月底為止，總共淘汰123.94萬輛二行程機車等老舊機車，污染減量2.37萬噸。