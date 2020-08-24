超商繳稅限額 提高到3萬

財政部24日指出，目前超商代收稅款限額為2萬元，但不少綜所稅、房屋稅單動輒超過2萬元，為提升民眾繳稅便利性並降低稅捐稽徵成本，財政部修正行政規則，自今年9月16日起，將超商代收稅款限額從2萬元提高到3萬元，預計可涵蓋五成以上的各稅目繳稅情況。

除了9月中提高超商代收稅款限額以外，官員也表示，財政部預定在兩周內修正「稽徵機關委託便利商店代收稅款作業要點」，因應金管會修正「電子支付機構業務管理規則」、擴大開放在實體通路交易或繳政府稅費運用電子支付，財政部在新版作業要點新增超商電子票證繳稅工具，開放「實體信用卡」、「行動支付」及「電子票證」等非現金支付工具繳納稅款。

舉例來說，統一超商未來將新增信用卡、ICASH2.0、icashPay、OPEN錢包等繳稅方式，全家超商則新增信用卡、FamiPay，而萊爾富、來來OK超商未增加電子票證方式，相比過去四大超商只能用現金繳稅，民眾納稅便利性將提高。

官員也表示，若民眾現在持有條碼繳款書印載的超商繳納限額為2萬元，但只要未超過繳納期限也未超過3萬元，自9月16日起也可至便利商店繳納，另外也可使用超商的非現金支付工具繳納。

今年我國因應疫情推出稅務紓困措施，開放申請延期或分期繳稅方式，部分綜所稅、房屋稅款會遞延繳納，官員認為，若民眾延期或分期的繳稅期限在9月16日後，同樣也可適用新制。

官員舉例，假設民眾申請綜所稅款延期繳稅，其稅款為2.5萬元，延後期限為一年、即為2021年6月30日，則今年9月16日後，民眾也能在超商繳稅，若在全家與統一超商繳納，還可運用信用卡或電子票證方式。